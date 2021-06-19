Türkiye 19 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49.122'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 4 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4bin 195 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 829 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Dün vaka sayısı 5 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 497'si semptomatik olmak üzere 5 bin 575 yeni vaka tespit edilmişti.