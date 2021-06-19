Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'yla müthiş başarılara imza atan başantrenör Zeljko Obradovic'in Partizan'la 3 yıllık anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

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Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan ekibi Partizan'a geri dönüyor. Sırp basının haberine göre; deneyimli antrenör 3 yıl boyunca Partizan'ı çalıştıracak.

Eski ihtişamlı günlere geri döndürecek

Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi. Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.