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EURO 2020 F Grubu karıştı! Almanya- Portekiz maç sonucu: 4-2

EURO 2020 F Grubu karıştı! Almanya- Portekiz maç sonucu: 4-2

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-2'lik skorla üstün ayrılan Almanya gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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Panzerlere galibiyeti getiren golleri 35. dakikada kendi kalesine Dias, 39. dakikada kendi kalesine Guerrreiro, 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens attı.

Portekiz'in golleri ise 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 67. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Almanya, 3 puanı bulunan Portekiz'le aynı puana ulaştı. Fransa, 4 puanla grupta lider durumda bulunurken 1 puanı bulunan Macaristan son sırada yer alıyor.

Gruplarda son hafta, Almanya Macaristan'la, Fransa ise Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

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