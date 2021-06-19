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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşa seslendi: Randevu alarak işi hızlandıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşa seslendi: Randevu alarak işi hızlandıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslenerek 'Randevu alarak işi hızlandıralım' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Randevu alarak işi hızlandıralım"
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

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