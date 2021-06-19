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31 saat sürecek yasak başladı! Türkiye'de Covid-19 pazar günü kısıtlamasının detayları

31 saat sürecek yasak başladı! Türkiye'de Covid-19 pazar günü kısıtlamasının detayları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. İşte kısıtlama ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

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Türkiye'de 1 Haziran'dan önce cumartesi ve pazar günleri için geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede kısıtlamada açık olacak yerlere ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek

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