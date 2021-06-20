BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beylikdüzü sahilde oynayan çocuklar kuyuya düştü

Beylikdüzü sahilde oynayan çocuklar kuyuya düştü

Beylikdüzü sahilinde yeşillik alanda oyun oynayan çocuklar kuyu kapağını merak edip oynamaya başlayınca birden kendilerini 13 metrelik kuyunun dibinde buldular.

Abone ol

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nin çevresindeki yeşillik alanda bulunan kuyuya düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar'da sahil kenarında oynayan O.E.Ö. ile M.S, henüz belirlenemeyen nedenle kuyuya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. İpe bağlanıp yukarı çekilen 2 çocuk, teker teker kuyudan çıkarıldı.

Çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kuyunun çevresi ise demir bariyerlerle kapatıldı.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Güm diye ses geldi

Olayı gören bir vatandaş “Burada oturuyorduk. Bizim çocuklarda, baktı bu kuyuya. Onları uyardık geri geldiler. Arkam dönüktü. Güm diye bir ses geldi. 2 tane çocuk üzerine çıkmış, düşmüş. Zaten itfaiye ve ambulans çağırdık. Üzeri plastik herhalde, çocuklar çıkınca kırıldı. Çocukları çıkarken gördüm. 2 arkadaşmış" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika'da ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu
Belçika'da ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti Aydın'da kadının karnından çıkardılar! Ender rastlanan vaka
Karın ağrısı şikayetiyle gitti Aydın'da kadının karnından çıkardılar! Ender rastlanan vaka
Mustafa Sarıgül'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin önerisi
Mustafa Sarıgül'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin önerisi
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için flaş açıklama! Türkiye Büyükelçiliği devrede
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için flaş açıklama! Türkiye Büyükelçiliği devrede
Sultangazi'de yangın dehşeti! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi
Sultangazi'de yangın dehşeti! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi
Fahrettin Koca'dan Sinovac'a sürpriz teklif! Pazartesi geliyorlar
Fahrettin Koca'dan Sinovac'a sürpriz teklif! Pazartesi geliyorlar
Eyüp'teki parkta elektrik çarpan çocuk faciasına skandal ceza
Eyüp'teki parkta elektrik çarpan çocuk faciasına skandal ceza
Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Erdoğan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Erdoğan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Kara Mantar kabusu şimdi de Arjantin'de! Covid19 sonrası görülüyor
Kara Mantar kabusu şimdi de Arjantin'de! Covid19 sonrası görülüyor
Yorumlar