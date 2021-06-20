Beylikdüzü sahilde oynayan çocuklar kuyuya düştü

Beylikdüzü sahilinde yeşillik alanda oyun oynayan çocuklar kuyu kapağını merak edip oynamaya başlayınca birden kendilerini 13 metrelik kuyunun dibinde buldular.

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Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nin çevresindeki yeşillik alanda bulunan kuyuya düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar'da sahil kenarında oynayan O.E.Ö. ile M.S, henüz belirlenemeyen nedenle kuyuya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. İpe bağlanıp yukarı çekilen 2 çocuk, teker teker kuyudan çıkarıldı.

Çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kuyunun çevresi ise demir bariyerlerle kapatıldı.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Güm diye ses geldi

Olayı gören bir vatandaş “Burada oturuyorduk. Bizim çocuklarda, baktı bu kuyuya. Onları uyardık geri geldiler. Arkam dönüktü. Güm diye bir ses geldi. 2 tane çocuk üzerine çıkmış, düşmüş. Zaten itfaiye ve ambulans çağırdık. Üzeri plastik herhalde, çocuklar çıkınca kırıldı. Çocukları çıkarken gördüm. 2 arkadaşmış" ifadelerini kullandı.