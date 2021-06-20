Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor
NEVŞEHİR'de patates üretimini bırakarak hobisini işe çeviren Özcan Sayın'a yurt dışından sipariş yağıyor.
İlçede uzun yıllar patates tarımıyla uğraşan Özcan Sayın, alternatif yetiştiricilik alanlarını araştırırken 2014 yılında devekuşu yetiştiriciliğiyle tanıştı. Sayın, hobi olarak aldığı 3 devekuşuna bakmaya başladı.
Sayın, işi geliştirerek 8'i erkek toplam 24 devekuşundan oluşan, yıllık 300 bin lira ciro elde eden çiftlik kurdu.
Sayın, yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor.
Özcan Sayın, Türkiye'de devekuşu üretiminin yeterince bilinmediğini, işleme ve işletmesinin kolay olduğunu belirtti.