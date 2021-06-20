BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,36
ALTIN 496,76

Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

Anadolu Ajansı
Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

NEVŞEHİR'de patates üretimini bırakarak hobisini işe çeviren Özcan Sayın'a yurt dışından sipariş yağıyor.

Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

İlçede uzun yıllar patates tarımıyla uğraşan Özcan Sayın, alternatif yetiştiricilik alanlarını araştırırken 2014 yılında devekuşu yetiştiriciliğiyle tanıştı. Sayın, hobi olarak aldığı 3 devekuşuna bakmaya başladı.

116
Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

Sayın, işi geliştirerek 8'i erkek toplam 24 devekuşundan oluşan, yıllık 300 bin lira ciro elde eden çiftlik kurdu.

216
Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

Sayın, yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor.

316
Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor

Özcan Sayın, Türkiye'de devekuşu üretiminin yeterince bilinmediğini, işleme ve işletmesinin kolay olduğunu belirtti.

416