Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkabilmesi için olması gerekenler

Türkiye'nin EURO 2020'de karşılaşmalarda üst üste yenilgiler alması gruptan çıkmasını zora soksa da hala imkansız değil. Türkiye'nin gruptan çıkması için neler olması gerek?

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EUR0 2020'ye büyük ümitlerle gelen "Bizim Çocuklar" bu akşam İsviçre ile gruptan çıkabilme umudunu kaybetmemek için hayati bir maça çıkacak.

Bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de saat 19:00'da İsviçre ile karşılacak olan Milli Takım'ın kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

TRT'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

6 gruplu turnuvada kural gereği ilk iki takım direkt gruptan çıkarken en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkmayı hak edecek.

Oynadığı İtalya ve Galler karşılaşmalarından puan çıkaramayan Milli Takımımızın en iyi üçüncüler arasına adını yazdırıp bir üst tura çıkabilmesi için İsviçre'yi yenmek ve diğer maçların sonuçlarını beklemekten başka çaresi yok.

İşte Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için gerekenler:

Bütün gruplara bakıldığında en kötü averaja sahip olan takım Türkiye.

Türkiye'nin bu dezavantajını kurtarabilmesi için İsviçre'yi en az iki farkla yenmesi gerekiyor.

Böyle bir olasılıkta İskoçya ile Hırvatistan beraber kalırsa, Belçika, Finlandiya'yı en az üç farkla mağlup ederse ve Rusya da Danimarka'ya yenilmezse Türkiye en iyi üçüncüler arasına adını yazdırarak gruptan çıkabiliyor.

Türkiye'nin İsviçre'yi tek farkla yenmesi durumunda ise şu ihtimallerin olması gerekiyor:

Slovakya İspanya'yı mağlup edecek.

İsveç Polonya'ya yenilmeyecek.

Hırvatistan ile İskoçya berabere kalacak.

Son maçlar öncesi gruptaaki puan durumu şöyle: