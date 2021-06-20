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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde başta Filistin ve Suriye olmak üzere yaşanan krizde diğer ülkelerin. sorumluluklarına dikkat çekti.

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 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan mülteci krizini çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani  yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında, bugün dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mültecinin bulunduğunu bildirdi. Son 9 yıldır sürekli artan rakamların dünyanın küresel bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, "Her bir rakamın, bir insan olduğunu düşünmek, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterlidir. Afganistan ve komşumuz Suriye'de devam eden istikrarsızlık, milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden, yurdundan etmiştir. Sahra Altı Afrika'da, Myanmar'da da durum farklı değildir. Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış; din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Hâlihazırda ülkemiz, 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye’nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu, hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıl dönümü olan 2021 senesinde, küresel ölçekte iş birliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır" dedi.

Çaba gösterilmesi şarttır

Ülkelerin adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi uluslararası

mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır. '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum. Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."

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