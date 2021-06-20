BIST 1.408
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 498,22
HABER /  DÜNYA

Dünyada yapılan toplam aşı sayısı 2 milyar 621 milyonu geçti

Dünyada yapılan toplam aşı sayısı 2 milyar 621 milyonu geçti

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 145,89 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 140,8, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,57, Moğolistan'da 109,8, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,66 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

Abone ol

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 10 milyon 489 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 177 bin ile ABD, 276 milyon 693 bin ile Hindistan, 86 milyon 475 bin ile Brezilya, 73 milyon 766 bin ile İngiltere, 65 milyon 740 bin ile Almanya, 47 milyon 714 bin ile Fransa, 45 milyon 579 bin ile İtalya, 41 milyon 243 bin ile Türkiye, 39 milyon 623 bin ile Meksika, 35 milyon 412 bin ile İspanya, 35 milyon 86 bin ile Endonezya, 34 milyon 768 bin ile Rusya, 31 milyon 836 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 26 milyon 422 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 621 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 145,89 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 140,8, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,57, Moğolistan'da 109,8, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,66 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 41 milyon 243 bin 45 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 48,84 oldu. 26 milyon 868 bin 174 kişiye ilk doz, 14 milyon 374 bin 871 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 28 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 877 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'da feci kaza! Araç 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Giresun'da feci kaza! Araç 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fahrettin Koca'dan aşılamada randevu uyarısı
Fahrettin Koca'dan aşılamada randevu uyarısı
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkabilmesi için olması gerekenler
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkabilmesi için olması gerekenler
Yasaklar kalktı Rusya'dan Türkiye için talep patlaması
Yasaklar kalktı Rusya'dan Türkiye için talep patlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı
Kayseri'de şehit oğlunun babasına mektubu yürek burktu: Ben içimden...
Kayseri'de şehit oğlunun babasına mektubu yürek burktu: Ben içimden...
Beylikdüzü sahilde oynayan çocuklar kuyuya düştü
Beylikdüzü sahilde oynayan çocuklar kuyuya düştü
Belçika'da ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu
Belçika'da ordudan ağır silahlarla kaçan Jürgen Conings ölü bulundu
Karın ağrısı şikayetiyle gitti Aydın'da kadının karnından çıkardılar! Ender rastlanan vaka
Karın ağrısı şikayetiyle gitti Aydın'da kadının karnından çıkardılar! Ender rastlanan vaka
Yorumlar