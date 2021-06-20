Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'a olay cevap: Soylu'yu tanıdığımı öğrenince...

Veyis Ateş'ten Ahmet Şık için olay sözler. Hakkındaki iddia edilen ses kaydını yayınlayan Şık için Soylu ile buluşmak için kendisinden talepte bulunduğunu söyledi.

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Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz'ın iddia edilen ses kaydı TİP milletvekili Ahmet Şık tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılınca Ateş "Montaj olduğu açık" cevabını vermişti.

Şık'ın iddiaları üzerine Veyis Ateş, Ahmet Şık için sosyal medya üzerinden bomba açıklamalarda bulundu. Ateş "SBK'nın beslemeleri hazır olun daha çok şeyi konuşacağız" diyerek kendisinin de ifşalara hazır olduğunu açıklamış oldu. Ateş şunları söyledi:

Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi?

"Ahmet Şık, dokunulmazlık zırhına sığınıp, Sezgin Baran Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey ile siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi getirmedin mi?SBK’nın medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun, daha çok şey konuşacağız. Elbette başkaları gibi iftira atmadan, kumpas kurmadan…"

Montajlanmış ses kaydı

Kendisi hakkındaki ses kaydının montaj olduğunun ifade eden Ateş şunları ekledi:

"Sahibi tutuklanan bir takım şahıslar iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir. “Bu özel insan” nihayet yargı önünde hesap verecektir. Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük. Bir hezeyan yaşayan bu şahısla yaptığım hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır.

İftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar, Sezgin Baran Korkmaz’ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur. Bilgilerinize saygıyla sunarım."