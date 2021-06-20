Rusya'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Aşı olanlarda da görülüyor

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu geçiren ve aşı olan bireyler arasında 'Hint varyantı' nedeniyle yeniden vakalar görülmeye başlandığını söyledi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan bireyler arasında yeniden vakalar görüldüğünü anlattı.

Sobyanin, "Kişinin Hint varyantından korunması için bağışıklık seviyesinin Vuhan varyantına kıyasla iki kat daha yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle tekrarlanan vakalar görüyoruz, aşı olanlarda hastalık görüyoruz" dedi.

Moskova'da 1 buçuk milyon kişinin koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldığını belirten Sobyanin, "Öncelikle azami hızda aşılanmamız gerekiyor, her halükarda bu en güvenli koruma. Aşılananlar hasta olsa bile çoğu hafif geçiriyor, büyük bölümü de hastalığa yakalanmıyor. Mümkün olduğunca fazla sayıda Moskovalının en kısa sürede aşılanması gerekiyor. O zaman virüsün yayılmasını önleyecek bir bariyer, kalkan oluşur" ifadelerini kullandı.