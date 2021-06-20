BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  SAĞLIK

BioNTech'in koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?

BioNTech'in koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?

BioNTech ve Moderna'nın mRNA tabanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısırlık yaptığına dair iddialar çürütüldü. ABD'de yapılan araştırmada çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde azalma yerine artış belirlendi.

Abone ol

ABD'de BioNTech ve Moderna'nın mRNA tabanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. Söz konusu araştırmayla, "Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?" tartışmasına da son nokta konuldu.

Bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında ve kalitesinde azalma görülmedi. Tam tersine çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde artış belirlendi.

Yani aşının kısırlık yapmadığı gibi bu konuda olumlu etkisi olduğu da belgelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı'dan skandal sokak çağrısı
Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı'dan skandal sokak çağrısı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'a olay cevap: Soylu'yu tanıdığımı öğrenince...
Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'a olay cevap: Soylu'yu tanıdığımı öğrenince...
Dünyada yapılan toplam aşı sayısı 2 milyar 621 milyonu geçti
Dünyada yapılan toplam aşı sayısı 2 milyar 621 milyonu geçti
Giresun'da feci kaza! Araç 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Giresun'da feci kaza! Araç 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Gaziantep'te korkutan deprem
Gaziantep'te korkutan deprem
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkabilmesi için olması gerekenler
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkabilmesi için olması gerekenler
Yasaklar kalktı Rusya'dan Türkiye için talep patlaması
Yasaklar kalktı Rusya'dan Türkiye için talep patlaması
BDDK duyurdu! Bankacılık sektöründe pandemi destekleri 3 ay daha uzatıldı
BDDK duyurdu! Bankacılık sektöründe pandemi destekleri 3 ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü'nde Filistin ve Suriye mesajı
Yorumlar 8 yorum