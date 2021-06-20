BioNTech'in koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?

BioNTech ve Moderna'nın mRNA tabanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısırlık yaptığına dair iddialar çürütüldü. ABD'de yapılan araştırmada çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde azalma yerine artış belirlendi.

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ABD'de BioNTech ve Moderna'nın mRNA tabanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. Söz konusu araştırmayla, "Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?" tartışmasına da son nokta konuldu.

Bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında ve kalitesinde azalma görülmedi. Tam tersine çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde artış belirlendi.

Yani aşının kısırlık yapmadığı gibi bu konuda olumlu etkisi olduğu da belgelendi.