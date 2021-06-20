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Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi

Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' için korkulan oldu. Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

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Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

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