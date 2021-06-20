AK Partiden sosyal medya için yeni yol haritası

AK Parti, vatandaşa ulaşmak için kullandığı sosyal medya platformlarında verilen mesajların doğru analiz edilerek ona göre politika belirlenmesi konusunda yeni bir yol haritası hazırlıyor.

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AK Parti Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son toplantısında sosyal medya kullanımı ve bu platformlardaki iletişim dili konusunda bir sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı'nın ve partinin sosyal medya hesaplarının yanı sıra milletvekillerinin paylaştıkları mesajlara gelen tepkilerin doğru yönetilmesi, bu mesajlara yorum yapan vatandaşların duygularının analiz edilmesi, talep ve eleştirilere hızlı bir çözüm bulunması için yeni mekanizmaların oluşturulması gibi başlıklarda strateji hazırlanacağı belirtildi.

Çözüm için yeni sistem

Sunumda partinin iletişim teknolojilerini kullanmada ve özellikle de iletişim dili konusunda yeniliklere ihtiyacı olduğu, sosyal medyada paylaşımlara gelen yorum, eleştiri ve tepkilerin doğru analiz edilmesine yönelik farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.