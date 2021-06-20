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Fransız gazetesi okuyucularını Türkiye'ye davet etti

Fransız gazetesi okuyucularını Türkiye'ye davet etti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkaran Fransa'nın Le Figaro gazetesi, "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayımladı.

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Fransa, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'kırmızı ülkeler' listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkmış oldu.

Görülmesi gereken yerler sıralandı

Şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi, "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda Kapalı Çarşı, Göbeklitepe, Bodrum, Muğla, Şakirin Camii, ve bazı meşhur kebapçılar mutlaka gidilmesi ve gezilmesi gereken yerler olarak belirtildi.

Doğu Ekspresi önerisi

Yazıda Doğu Ekspresi'nin de tanıtımı yer alırken şu ifadelere yer verildi:

"Ernest Hemingway, Leo Tolstoy, Agatha Christie ve Graham Greene'nin ortak bir yanı var. Hepsi tren ile seyahat ettiler ve bu yolculuklardan edebiyatın şaheserleri doğdu. Bu tren, nesiller boyu gezgincilere hayal kurmaları için ilham verdi. Benzeri Türkiye'de var. Ülkenin iç kısımlarında 1962 yılında bir başka demiryolu hattı inşa edildi; Doğu Ekspresi. Bu tren, ülkeyi batıdan doğuya, başkenti Ankara'dan Ermenistan sınırındaki Kars şehrine geçiyor. Gezginlerin aradığı şey tam olarak budur. Tek görevimiz gözlerimizin önünden geçen manzaraları seyretmek ve yavaşlamak."

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