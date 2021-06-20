Fransız gazetesi okuyucularını Türkiye'ye davet etti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkaran Fransa'nın Le Figaro gazetesi, "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayımladı.

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Fransa, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'kırmızı ülkeler' listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkmış oldu.

Görülmesi gereken yerler sıralandı

Şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi, "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda Kapalı Çarşı, Göbeklitepe, Bodrum, Muğla, Şakirin Camii, ve bazı meşhur kebapçılar mutlaka gidilmesi ve gezilmesi gereken yerler olarak belirtildi.