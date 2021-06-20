Türkiye 20 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 213 bin 297 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, can kaybı 49 bin 185 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Haziran 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 213 bin 297 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 409 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 63 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e çıktı.

Toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185, ağır hasta sayısı 813 oldu.