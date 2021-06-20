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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim müjdesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim müjdesi

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in pazartesi günü takımın başında olacağını açıkladı. İmparator, paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" cevabını verdi.

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in pazartesi günü takımın başında göreve başlayacağını duyurdu.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de Başkan Elmas'ın paylaşımına, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" şeklinde cevap verdi.

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