Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz için iade talebi

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Viyana'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istediğini açıkladı. Korkmaz ile kararın birkaç gün içerisinde verilmesi bekleniyor.

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin isteğiyle Viyana’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili, "Türkiye’nin iade talebi de ulaştı" dedi. Korkmaz’la ilgili kararın bu hafta çıkmadı bekleniyor. Genelde karar, ilk iade talep eden ülke lehine veriliyor.

SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz dün Avusturya’da tutuklanmıştı. SÖZCÜ’ye konuyla ilgili bilgi veren Korkmaz’ın avukatları tutuklama talebinin ABD’den geldiğini ve yargılamanın Avusturya’da süreceğini bildirmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin isteğiyle Viyana'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, “Türkiye'nin iade talebi de ulaştı” dedi.

İade ile ilgili kararı Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi verecek. Korkmaz'la ilgili kararın bu hafta çıkması bekleniyor.

Viyana Büyükelçisi açıklama yaptı

Bugün bir açıklama yapan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, şunları söyledi:

- Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi.

- Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal.

- Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız.