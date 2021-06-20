A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.Abone ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde yenilgisiz şampiyon oldu.
Filenin Efeleri, ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı (3-1) mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Ekibimiz, ligde rakiplerine yalnızca 5 set verdi.
Ukrayna: 1 - 3 :Türkiye
Salon: Munte Kortrijk
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf (İsviçre)
Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)
Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)
Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25