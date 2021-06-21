BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan hezimeti de yıkamadı! Ermenistan'da seçimi Paşinyan’ın partisi kazandı

Azerbaycan hezimeti de yıkamadı! Ermenistan'da seçimi Paşinyan’ın partisi kazandı

ERMENİSTAN’da yapılan erken parlamento seçimini, Nikol Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Abone ol

Hafta sonu sandığa giden Ermenistan'da bu sabah seçim sonuçları netleşti, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kaybeden Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yarışı kazandı. Merkez Seçim Komisyonu, 2008 sandıktan çıkan sonuçlara göre Paşinyan'ın partisinin yüzde 53,92 oy aldığını açıkladı.

Rusya'nın desteklediği eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 21'de kaldı. Üçüncü sırada Ulusal Güvenlik Teşkilatı eski başkanı Artur Vanetsyan liderliğindeki Onur Duyuyorum İttifakı yüzde 5,23 oy alabildi.

Ermenistan'da seçim barajı yüzde yedi. Müreffeh Ermenistan ittifakı, Cumhuriyetçi Parti ve Ermeni Ulusal Kongre Partisi de baraj altında kaldı. halihazırdaki sonuçlara göre iki parti parlamentoya girebiliyor.

Sonuçların belli olmasıyla taraftarlarının karşısına çıkan Nikol Paşinyan, Ermenistan'da son üç yılda ikinci devrimin yaşandığını söyleyip verdiği tüm sözleri tutacağını belirtti. Paşişanyan, "Bugün Ermenistan'da seçimlere hile karşıma dönemi tamamen kapandı, artık sadece şeffaf seçim olacak" dedi.

Koçaryan seçim sonuçlarını tanımıyor

Ermenistan İttifakı, nam-ı diğer Hayastan bloğunun lideri Robert Koçaryan ise, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı "Seçim sonuçları çok tartışmalı, güven vermiyor. Şüpheler giderilinceye kadar sonuçları kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor! Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor! Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bir 'saadet zinciri' vurgunu daha! Bu sefer Enişte-kayın ANKAWAY ile çarptı
Bir 'saadet zinciri' vurgunu daha! Bu sefer Enişte-kayın ANKAWAY ile çarptı
Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz için iade talebi
Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz için iade talebi
Şenol Güneş: Türk milletinin beklentisine cevap veremedik
Şenol Güneş: Türk milletinin beklentisine cevap veremedik
Aşılamada son haftanın kritik rakamları belli oldu
Aşılamada son haftanın kritik rakamları belli oldu
Türkiye 20 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 20 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İsviçre Türkiye EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti
İsviçre Türkiye EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti
Yorumlar 6 yorum