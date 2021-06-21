Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor! Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Bugün tüm Türkiye'nin gözü kulağı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş olacak. 22 Haziran sonrası için yeni normalleşme adımlarının konuşulacağı Kabine'de, aşılama hızı ve vaka düşüşüne göre açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması ile pazar günü ve hafta içi gece sokağa çıkma kısıtlamasının kaderi belli olacak. Esnaf da müde bekliyor...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Hürriyet'in haberine göre toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili kabineyi bilgilendirecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

1 Haziran’da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00’den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Beştepe’de bugün yapılacak kabinede vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 24:00'e çekiliyor

Toplantıda hafta içi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.

Restoran ve AVM'ler için saat düzenlemesi

Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek

Açık alanda maske takma zorunluluğu

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

Turizmciye KDV müjdesi

Toplantıda Erdoğan’ın hafta sonu Antalya'da “müjdesini vereceğiz” dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantıda alınan kararları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.