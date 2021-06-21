İşte Türkiye'nin 'normal hayat' planı! 3. doz aşı Temmuz'da yapılacak
TÜRKİYE'nin normalleşme planı belli oldu. Aşılama tüm hızıyla devam edecek. Eylül ayına geldiğimizde toplumun yüzde 70'ninin ikinci doz aşısı yapılmış olacak. Böylece sonbahar gelmeden toplumsal bağışıklık sağlanmış olacak. 18 yaş üstündeki tüm nüfusun ilk doz aşılarının en geç temmuz ayı sonuna kadar yapılmış olması hedeflendi. 3. doz aşılar temmuzda gündeme gelecek.
Koronavirüs pandemisiyle mücadelede son dönemde hızlanan aşı çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılmasının ardından, hem pandeminin seyri hem aşı takvimi tüm yaz boyunca izlenecek, güz planı çıkartılacak. İşte Nuray Babacan'ın haberinden Türkiye'nin normalleşme planının ayrıntıları...
Hükümette yapılan toplantılara göre takviminin istendiği şekilde devam etmesi durumunda, normal hayatın tüm kurallarına geri dönülecek. Toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması ve toplumsal bağışıklığın sonbahar gelmeden oluşturulması planlanıyor.
Temmuz'da 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak
Temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı aynen böyle devam ederse, ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak.
Eylül ayında toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra mı yoksa 6 hafta sonra mı yapılacağına ayrıca karar verilecek.