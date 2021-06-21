İşte Türkiye'nin 'normal hayat' planı! 3. doz aşı Temmuz'da yapılacak

Temmuz'da 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak

Temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı aynen böyle devam ederse, ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak.