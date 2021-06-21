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Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki: Abartmıyorum...

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki: Abartmıyorum...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi. Dilmen, ''Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" dedi.

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EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İtalya ve Galler'in ardından İsviçre'ye de kaybeden Milli Takımımız; EURO 2020'de A Grubu'nu 3 maçta 0 puan, -7 averaj ile son sırada tamamladı.

İsviçre maçının ardından Milli Takım 'a kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Rıdvan Dilmen, yenilen, atılan gol ve verilen pozisyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, ''Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" açıklamasını yaptı.

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