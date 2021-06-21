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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor

Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor

KONYA'da yaylacılık yapan ailesinin yanında kalan Kıymet'ten öğle saatlerinde kaldıkları yerden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

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Konya'da yaylacılık yapan ailesinin yanında kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız kayboldu.

Öğle saatlerinde kaldıkları çadırın yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Kıymet'i bulmak için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Antalya'dan Konya'ya yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesinin çocukları Kıymet Camız, bugün saat 11.00 sıralarında dedesi Halil Camız ile kaldığı çadırdan ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ile AFAD ve vatandaşlar Kıymet'i aramaya başladı.

Dere kenarında görüldüğü ihbarı verildi 
Kıymet'in bir dere kenarında görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havanın kararıncaya kadar süren arama çalışmalarında gece görüş ve termal kamera özelliği bulunan dronlar da kullanıldı.

Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmalarına sabah 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.

"İnşallah kızım sağ salim bulunur'' 
Kızı kaybolduğunda Toros Dağları'nda yaylada olduğunu belirten baba Mehmet Camız, "Ben Toroslar'da hayvanların yanındayken kızım kaybolmuş. Her yıl geldiğimiz bir yer. Kızım çok akıllıdır ve buraları bilir. Saat 15.00'de bir balıkçı kızımı görmüş. Kaçırıldı mı? bilemiyorum. İnşallah kızım sağ salim bulunur" dedi.

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