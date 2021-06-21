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Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 408 firma için izin belgesi düzenledi.

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Bakanlığın, mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 oldu.

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