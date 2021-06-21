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Güney Afrika'da halk 'maden avına' akın etti elmas zannedilen taşların kuvars olduğu ortaya çıktı

Güney Afrika'da halk 'maden avına' akın etti elmas zannedilen taşların kuvars olduğu ortaya çıktı

Güney Afrika'da elmas bulunduğu söylentisiyle insan akınına uğrayan kırsal bölgede yapılan çalışmalarda binlerce kişinin, elmas yerine kuvars taşı bulduğu ve bu madenin değerinin de oldukça düşük olduğu kaydedildi.

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Güney Afrika'da ülkenin doğusunda yer alan KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaHlathi Köyü'nde 12 Haziran tarihinde bir çobanın elmas bulduğu söylentilerinin dolaşması sebebiyle binlerce kişi bölgeye akın etti.

Günlerce süren maden arama çalışmaları sonuç verdi ve köye akın eden çoğunluğu yerel halktan oluşan birçok kişi bölgede elmas benzeri bazı değerli taşlar buldu. Ancak uzmanların yaptığı inceleme bölgede bulunan taşların neredeyse tamamının elmasa benzeyen kuvars taşının olduğu kaydedildi.

Uzmanlar doğada şeffaf, pembe ve farklı renklerde bulunan kuvars taşının değerli olduğunu ancak elmasla kıyaslandığı zaman oldukça düşük bir değerde kaldığını söylüyor.

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