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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluk maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan Efeler'imiz, bir önceki organizasyonda olduğu gibi yine namağlup şampiyon olarak bizleri gururlandırmıştır. Milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden tebrik ediyorum."

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