Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz kimdir, kaç yaşında?

Sedat Peker'in iddialarından sonra adı çokça gündeme gelen Sezgin Barak Korkmaz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir, aslen nereli? Sezgin Baran Korkmaz neden tutuklandı suçu nedir?

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SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra adı çokça gündeme gelen Sezgin Barak Korkmaz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz neden tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz neyle suçlanıyor? İşte Sezgin Baran Korkmaz olayı ile ilgili detaylar...

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra ismi sıkça duyulan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama suçu ile soruşturma başlatılmış ve Korkmaz Türkiye'den yurt dışına çıkmıştı. Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi ile tutuklandı.

Sezgin Baran Korkmaz neden tutuklandı?

Sezgin Baran Korkmaz hem Türkiye hem de ABD tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu. Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sezgin Baran Korkmaz hakkında 6 ay önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı. Firari Korkmaz hakkında İNTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Korkmaz hakkında ABD'de de haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyordu. Toplam 46 ayrı suçlamayla itham edilen sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları öne sürülüyor. Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi doğrultusunda tutuklandı.

Sezgin Baran Korkmaz neyle suçlanıyor?

Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suç iddiasına önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK raporunda yer verildi. ABD'den elde edilen haksız kazancın, Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemeri aracılığıyla aklamaya çalışıldığı belirtildi. Çok sayıda banka işlemiyle şirket hesaplarına aktardığı öne sürüldü. Korkmaz'ın kara para aklamayı, şirket çalışanlarının hesaplarına yatırarak yaptığı da iddialar arasındaydı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

Sezgin Baran Korkmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi eşiyle beraber terk etmiştir.

2 Mayıs 2021'de hakkında açılan soruşturma tamamlanmış olup, hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.