A Milli Takım otobüsüne bırakılan not olay! 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş'

A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsünün üzerine “Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş” yazısı asıldı.Abone ol
EURO 2020'de A Milli Takım grupta oynadığı 3 maçta 3 mağlubiyet alarak turnuvaya erken veda etti.
Büyük umutlarla EURO 2020'ye giden ve gösterilen performans nedeniyle herkesin tepkisini çeken A Milli takımda maç öncesi takım otobüsüne bırakılan not sosyal medyayı salladı.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' notuyla bir yazı bırakıldı.
Bu görüntü dün akşam A Milli Takım'ın 3-1 yenildiği maç sonrasında sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.