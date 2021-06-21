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Konya'da jandarma ekipleri seferber oldu! Her yerde aranıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da jandarma ekipleri seferber oldu! Her yerde aranıyor

KONYA'da yaylacılık yapan ailesinin yanında kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız kayboldu.

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Olay, Beyşehir ilçesi Üstünler Mahallesi, Karaburun Plajı yakınlarında meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesinin çocukları Kıymet Camız, bugün saat 11.00 sıralarında dedesi Halil Camız ile kaldığı çadırdan ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ile AFAD ve vatandaşlar Kıymet'i aramaya başladı. Kıymet'in bir dere kenarında görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havanın kararıncaya kadar süren arama çalışmalarında gece görüş ve termal kamera özelliği bulunan dronlar da kullanıldı. Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmalarına sabah 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.


"Balıkçı kızımı görmüş"
Kızı kaybolduğunda Toros Dağları'nda yaylada olduğunu belirten baba Mehmet Camız, "Ben Toroslar'da hayvanların yanındayken kızım kaybolmuş. Her yıl geldiğimiz bir yer. Kızım çok akıllıdır ve buraları bilir. Saat 15.00'de bir balıkçı kızımı görmüş. Kaçırıldı mı? bilemiyorum. İnşallah kızım sağ salim bulunur" dedi.

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