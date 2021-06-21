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Selçuk Bayraktar paylaştı: İzlerken tüylerim diken diken oldu

Selçuk Bayraktar paylaştı: İzlerken tüylerim diken diken oldu

Atmaca Gemisavar Füzesi ile ilgili bir paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu... Bir mühendis olarak gurur duydum" ifadelerini kullandı.

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Yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Atmaca Gemisavar Füzesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Mavi Vatan'ın "Çelik Kılıcı" Atmaca füzesi geçtiğimiz gün envantere girişi öncesi son atış testinde ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu.

"Tüylerim diken diken oldu"

Türk Donanmasının gücüne güç katacak milli füzemizle ilgili bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu" dedi.

Bir mühendis olarak gurur duyduğunu belirten Bayraktar, projede emek sarfeden ve ter döken tüm ekibi tebrik etti.

ROKETSAN'ın paylaşımını alıntılayan Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu... Bir mühendis olarak gurur duydum. Emeği geçen, ter döken, yüreğini koyan tüm ekibe tebrikler. Savunma sanayimizde ülkemizin bağımsızlığı için #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuna destek olan ve liderlik eden tüm yöneticilerimize şükranla..." notunu düştü.

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