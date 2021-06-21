Vatandaş sıraya giriyor! Kiralık ev bulmak zorlaştı

Emlak ofisleri son aylarda kimi ilçelerde kiralık ev talebine yanıt vermekte zorlanıyor. “Konut sektörü ciddi bir darboğazda” diyen sektör temsilcileri, “Kiralık ev piyasada çok az. En büyük sorun da İstanbul’da. Ev arayanlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya giriyor. Kiralar bir sene öncesine göre çok daha yüksek” ifadelerini kullanıyor.

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Başta İstanbul olmak üzere 3 büyük ilde merkezi lokasyonlarda kiralık ev bulmak zorlaştı. Piyasada kiralık ev az olunca vatandaşlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya girmeye başladı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre “Konut sektörü ciddi bir darboğazda” diyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı “Talep hızı düştü ama arz daha da çok düştü. Arz talebi dengelemediğinden fiyatlar çok arttı. Konut kredi faizleri yüksek, konut sektöründe yeterli stok kalmadı, alım ve satım çok yavaşladı. Özellikle yatırım için konut alımı neredeyse durdu. İstanbul’da kiralık ev yok denecek kadar azaldı” şeklinde konuştu.

Kiralık arayanların emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya girdiklerini belirten Yazıcı, “Kiralık ev çıkınca önce kim aranıyorsa ve evi önce kim görüyorsa evi tutuyor. Tanıdık yoksa kiralama şansınız gittikçe azalıyor. Mal sahipleri artık daha da seçici, maalesef kiralar bir sene öncesine göre daha da yüksek, depozitolar bile yükseldi. Kiralık arayışına çıkılan bir ev makul fiyatlıysa hızla kiraya veriliyor. Kısa zamanda konut üretimi yapılmazsa barınma artık daha da lüks hale gelecek. Kiralık sorununu çözmek için sektör temsilcileri bir ortak akıl arayışında bulunmalı” dedi.

En büyük sorun İstanbul'da

Emlak danışmanlık şirketi Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, 170 emlak ofisleri olduğunu, 3 büyük ildeki ofislerin yarısında kiralık ev arayanların sıraya girdiğini dile getirdi. İstanbul, İzmir ve Ankara pazarında arz sorunu yaşandığını belirten Taş, “En fazla sorun yaşanan il olan İstanbul’da, Kadıköy, Maslak-Levent hattı, Bahçeşehir, Başakşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi birçok ilçede sıra var. Kartal-Maltepe, Beylikdüzü- Esenyurt hattında arz fazla, kiralık ev bulma sorunu yok. Talebin yüksek olduğu yerde dördüncü, beşinci müşteriyi sıraya yazıyoruz. Kirası 12 bin lira olan ev için bile sırada bekleyen var” dedi.

Taş, kiralık ev arzının azalma nedenini ise şöyle açıkladı: “Yeni bir eve geçen vatandaş eski evini kiraya verirdi. Ya da yatırım için ev alınır ve kiracı yerleştirilirdi. Şimdi her ikisinde de sorun var. Piyasada işlemler ağırlıklı 2. elde dönüyor. Yeni konutta arz sınırlı, olanda da fiyatlar yüksek. Vatandaş fiyatlar pik yaptı diye düşünüyor ve yatırımdan uzak duruyor. Amortisman sürelerinin uzaması da konutu yatırım olmaktan uzaklaştırıyor. Öte yandan yeni bir ev almak isteyen kişi de sıfır konut bulmakta zorlanıyor. Tüm bu nedenlerle kiralık arzında yarı yarıya daralma oldu.”

Cep yakıyor

Artan talep birlikte kira fiyatları da yükseldi. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğinde hazırlanan rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayıs ayında yüzde 23.3 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 18.4 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35.7, Ankara’da yüzde 20.3 ve İzmir’de yüzde 21.8 oldu. Gökhan Taş’a göre ise artışlar daha da fazla. Gerçekleşen kiralama işlemleri üzerinden raporlama yaptıklarını belirten Taş, “Bizim portföyümüze bakarsak haziran itibarıyla son bir yılda İstanbul’da kiralar yüzde 57, İzmir’de yüzde 64, Ankara’da yüzde 51 arttı” şeklinde konuştu.