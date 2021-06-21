Adıyaman'da kavganın sonu kanlı bitti: Hastanelik oldular

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Kavga, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen ve yolda karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Fırat B. (20) ile Emrah B. (31) yaralandı.



İhbarla gelen polis ekiplerinin yaralı halde bulduğu 2 kişi tedavi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fırat B., ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman'a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.