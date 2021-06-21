Melih Altınok'tan olay Veyis Ateş yazısı! İsmet Berkan da o kasedi dinlemiş mi? Gezi olaylarıyla ilgisi ne
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydıyla ilgili olay bir yazı yazdı. Altınok'un "Peki Veyis’in kasedini İsmet Berkan dinlemiş mi?" sorusu ile olay olacak. Çünkü o soruda unutulmaya yüz tutmuş bir skandalın yeniden hatırlatılması var.Abone ol
Türkiye Veyis Ateş ile SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz arasındaki 10 milyon euroluk telefon konuşmasının kayıtlarını tartışıyor. Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve İsmail Saymaz'ın 'defalarca dinledik' dedikleri TKP Milletvekili Ahmet Ahmet Şık'ın bir bölümünü paylaştığı ses kaydıyla ilgili kavga çıkaracak yazı Sabah yazarı Melih Altınok'tan geldi.
'Dikkatle dinledik' deyenler...
Veyis Ateş'in açıklamaları ve "montaj" savunmasının ikna edicilikten uzak gerekçeler olduğunu belirten Melih Altınok, "Ancak Pazar günü internete koyulan ve Ateş ile Korkmaz arasındaki pazarlığı içerdiği iddia edilen ses kaydı, 'dikkatle dinledik' diyen gazetecilerin söylediği gibi net anlaşılmıyor. Çok gürültülü bir kayıt" tespiti yaptı ve ardından şunları ekledi:
'Kabataş görüntülerini izledim' diyen İsmet Berkan...
"Şimdi söz sırası 'Kaseti dinledik kulaklarımıza inanamadık' diyen gazetecilerde... Aman bu işte 'Kabataş görüntülerini izledim dehşete düştüm' dedikten birkaç ay sonra 'öyle söyleyiverdim işte' diye 'özeleştiri' veren İsmet Berkan vakasına dönmesin de..."
Kabataş görüntüleri neydi? İsmet Berkan ne demişti?
Gezi olayları sırasında başörtülü bi kadın, Kabataş'ta üzerleri çıplak deri eldivenli erkeklerin kendisine saldırdığını ve üzerine çişlerini yaptıklarını iddia etti.
Türkiye günlerce bu olayı konuştu.
İsmet Berkan çıktığı canlı yayında kadının üzerine işendiği görüntüleri izlediğini, başka izleyenler de olduğunu açıkladı.
Ancak ne o görüntüler vardı ne de Berkan izlemişti...
İsmet Berkan yıllar sonra yalan söylediğini itiraf etmişti...