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Amazon Prime Day 2021 indirimleri neler tam liste yayınlandı

Amazon Prime Day 2021 indirimleri neler tam liste yayınlandı

Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği Amazon Prime Day, indirimleri bugün başladı. 21-22 Haziran arasında gerçekleşecek Amazon indirimlerinden Prime üyeleri yararlanacak. Peki, Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler?

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Amazon Prime Day indirimleri bugün itibariyle başladı. Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel müthiş indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Prime üyesi olmayanlar 30 günlük deneme süresinden faydalanabiliyor. Peki, Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? İşte Amazon Prime üyeliği ve Amazon Prime Day indirimleri hakkında detaylar...

Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri faydalanacak.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, iki günlük alışveriş şenliği boyunca Prime üyeleri, Amazon Prime Video ile popüler dizi ve filmleri izlemeye devam ederken, aralarında TV, hoparlör soundbar, kulaklık, projektör ve Prime Video deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak binlerce ürünün bulunduğu geniş bir seçkide prime indirimlerinden faydalanabilecek.

Amazon müşterileri bu yıl ayrıca Prime Day kutlamaları kapsamında yayınlanan üç bölümlük Prime Day Show ile dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R. ve Kid Cudi konserlerine erişim sağlayabiliyor. 17 Haziran’da Prime Video’da Türkçe altyazı seçeneğiyle yayına giren üç bölümlük serisinin tamamına, Prime üyesi olma şartı olmaksızın tüm Amazon müşterileri 30 gün boyunca ulaşabiliyor.

Prime Video, Prime üyelerine aralarında “Underground Railroad”, “Tom Clancy’s Without Remorse”, “Solos”, “Panic”, “Incinvible”, “Them”, “Steven Gerrard’s Make us Dream”, “Coming 2 America” ve “P!NK: All I Know So Far” gibi popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisi sunuyor. Prime üyeleri en sevdikleri dizi ve filmlere Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Prime üyeleri Prime Video’nun yanı sıra, bedava ve hızlı kargo ayrıcalıkları, üyelere özel indirimler, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik gibi ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.

Prime üyesi olmayanlar, ayda sadece 7,90 lira karşılığında üyeliğini başlatabiliyor ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabiliyor.

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