Meteoroloji 21 ili uyardı sağanak yağış geliyor! İstanbul'da hava durumu 4 gün aynı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahminini paylaştı. Son verilere göre, sağanak yağış yurdun birçok bölümünde etkisini sürdürecek. İstanbul'u merak edenler için söyleyelim, 4 gün yağmur var... İşte Ankara, Çanakkale, İzmir, Adana, ve birçok şehrin 21 Haziran hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri)...
Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.
Rüzgar: Kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.