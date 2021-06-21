Meteoroloji 21 ili uyardı sağanak yağış geliyor! İstanbul'da hava durumu 4 gün aynı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.