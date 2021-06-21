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Ataşehir'deki gasp dehşeti! Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı

Ataşehir'deki gasp dehşeti! Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı

İSTANBUL Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3,3 milyon liralık gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

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