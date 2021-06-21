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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu grafikle paylaştı 158 bin 960'a çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu grafikle paylaştı 158 bin 960'a çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yıl 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Soylu ayrıca, 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını belirtti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllardaki serüveni' başlıklı paylaşımda bulundu. Soylu, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmaların grafiklerini paylaştı.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, uyuşturucu operasyonları ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış gözlenirken uyuşturucuya bağlı ölümlerde azalış görülüyor.

'Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri' verilerini paylaşan Soylu, 2011'de 2,1, 2019'da 69, geçen yıl ise 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, 'Uyuşturucu operasyonları' ile ilgili paylaştığı verilerde ise 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını belirtti.

Soylu paylaşımında, 'Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler' ile ilgili rakamlara da yer vererek, 2016'da 920, 2019'da 342, geçen yıl ise 314 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, bir başka grafikte de 'Uyuşturucu suçlarından tutuklananlar'ın sayısını 2011'de 8 bin 770 kişi, geçen yıl 23 bin 693 kişi olarak açıklad

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