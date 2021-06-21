BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,36
ALTIN 497,83
HABER /  DÜNYA

ABD donanmasının, savaş gemisi patlayıcı testi 3.9 şiddetinde depreme sebep oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
ABD donanmasının, savaş gemisi patlayıcı testi 3.9 şiddetinde depreme sebep oldu

ABD donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı. Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı. ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.

Abone ol

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamladı. ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.

ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor...

-Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor...

-Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hostesliği bıraktı İzmir'de çiftlik kurdu şimdi inek sağıp ahır temizliyor
Foto Galeri Hostesliği bıraktı İzmir'de çiftlik kurdu şimdi inek sağıp ahır temizliyor Galeriye Gözat
ABD
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım kampında şoke eden kavga! birbirlerine girdiler
A Milli Takım kampında şoke eden kavga! birbirlerine girdiler
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ataşehir'deki gasp dehşeti! Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı
Ataşehir'deki gasp dehşeti! Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'pazar arama girişimi' dedi! Dikkat çeken 3'üncü doz açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'pazar arama girişimi' dedi! Dikkat çeken 3'üncü doz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu grafikle paylaştı 158 bin 960'a çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu grafikle paylaştı 158 bin 960'a çıktı
Amazon Prime Day 2021 indirimleri neler tam liste yayınlandı
Amazon Prime Day 2021 indirimleri neler tam liste yayınlandı
Bursa'da 'bana ait' dedi köy yolunu kapadı
Bursa'da 'bana ait' dedi köy yolunu kapadı
Sedat Peker'in kızları kaç tane Mira ve Filiz Lina Peker kimdir, yaşları kaç?
Sedat Peker'in kızları kaç tane Mira ve Filiz Lina Peker kimdir, yaşları kaç?
Melih Altınok'tan olay Veyis Ateş yazısı! İsmet Berkan da o kasedi dinlemiş mi? Gezi olaylarıyla ilgisi ne
Melih Altınok'tan olay Veyis Ateş yazısı! İsmet Berkan da o kasedi dinlemiş mi? Gezi olaylarıyla ilgisi ne
Osmaniye'de deprem 3,4 ile sallandı
Osmaniye'de deprem 3,4 ile sallandı
Yorumlar 1 yorum