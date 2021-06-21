MHP'nin kale modelini kitap yaptılar Bahçeli'nin yıldönümünde sunacaklar

MHP'nin toplumla iletişiminde uyguladığı kale modelini kitaplaştırdılar. Bahçeli'nin seçilmesinin yıldönümünde okuyucu ile buluşacak.

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Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) toplumla olan iletişimini, kale modeli ile kitaplaştırdı.

Daha önce, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin liderliği ile ilgili beş kitap hazırlayan akademisyen kardeşler, altıncı kitaplarında, MHP'nin toplumla olan iletişimi için siyasal iletişimde ilk kez sunulan, özgün kale modelini geliştirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Gültekin, "Devlet Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi" başlıklı kitabı okuyucuyla buluşturdu.

Bahçeli’nin genel başkan seçilişinin 24. yıl dönümü anısına hazırlanan kitap çalışması, üç bölüm ve 300 sayfadan oluşuyor.

MHP teşkilatlarının iletişim gücü siyasal iletişim açısından analiz edildi

MHP yöneticilerinin toplumla kurduğu iletişimi değerlendiren ve bilimsel modellerle açıklayan akademisyen kardeşler, MHP teşkilatlarının iletişim gücünü, siyasal iletişim açısından analiz etti. Kale modelini kuran, toplam 30 özgün iletişim modeli geliştirilen kitap çalışmasında, MHP’nin, 2015 yılından itibaren seçim dönemlerinde kullandığı reklam kampanyaları da analiz edildi. MHP’nin ikna edici iletişim ve inandırıcılık açısından yükselen profilini, iletişim bilimi açısından açıklayan kitapta, partinin halka tutunan iletişim üstünlükleri irdelenerek, Türk halkı nezdinde MHP algısı, iletişimsel perspektifte değerlendirildi.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk halkıyla kurduğu iletişimin, inandırıcılık düzeyinin çok yüksek düzeyde olduğunu ve istikrar, güven, sadakat, huzur ve beka bağlamında toplumla olan iletişimin ileri noktaya taşındığını ifade etti.

Gültekin, bu beş kavramın, Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumla olan iletişimini, kale gücü ile donattığını ve parti ile özdeşleşen özgün bir hilal modeli oluşturduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gültekin, Devlet Bahçeli’nin genel başkan seçildiği, 6 Temmuz 1997 tarihinden itibaren, parti ve halk arasındaki iletişimde çok güçlü bir inandırıcılık bağı yakalandığını ve partinin istikrarlı iletişimin liderliğini üstlendiğini belirtti.

“Devlet Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi” başlıklı kitap, Devlet Bahçeli’nin genel başkan seçilişinin 24. yıl dönümü olan 6 Temmuz tarihinde okuyucu ile buluşacak.