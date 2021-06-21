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Fatih Terim, Florya'ya geri döndü

Fatih Terim, Florya'ya geri döndü

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın taraftara verdiği müjde sonrası Fatih Terim, Florya'daki sabah antrenmanına takımın başında çıktı.

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Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz'le yaşanan problemler nedeniyle sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in mukavelesi uzatılmamıştı. Ancak Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le devam edeceğini ve Florya'da takımın başında olacağını açıklamıştı.

Bugün de Fatih Terim tatil yaptığı Bodrum'dan eşi Fulya Terim'le İstanbul'a döndü.

Deneyimli teknik hoca Florya'ya yeniden giriş yaptı. Oyuncular ve teknik ekipler selamlaşan Terim, "Çok iyiyiz Allah'a şükür." ifadelerini kullandı. Antrenmanda oldukça mutlu görünen Terim, oyuncularla eğlenceli diyaloglar yaşadı. Antrenmanı teknik ekiple beraber Arda Turan da, Fatih Terim'in yanında takip etti.

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