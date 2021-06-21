Kurbanlık fiyatları 2021 küçükbaş kurbanlık koç kaç para?

20 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık pazarları kuruldu. Bu yıl da kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki 2021 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatları ne olacak? Koyun, koç küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021...

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı, kurbanlık pazarları kuruldu. Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki bu sene kurbanlık fiyatları kaç para? Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 listesi...

Diyanet İşleri ise bu yıl vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı 2021 kurban kesim bedelini açıkladı. Peki bu yıl vekalet yolu ile ve kurban pazarlarında büyükbaş ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2021 Kurbanlık kesim fiyatları...

Diyanet 2021 Kurbanlık Fiyatları! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? Ardıçlar kurbanlığın sahibi Selim Ardıç'dan edinilen bilgiye göre 2021 yılı büyük baş kurbanlık fiyatları ortalama hisse başı 30 kilo için 2200 TL, 35 kilo için 2500 TL (7 kişilik hisse için geçerli) fiyattan satışa sunulacağı belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise ortalama 1500 ila 2000 TL arasında satışa sunulacağı ifade edildi. Ayrıca yukarıda belirtilen fiyatlar büyükbaş ve küçükbaşın kilosuna ve yöreye göre değişkenlik gösterebiliyor.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurbanlıklar ne zaman gelecek: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.