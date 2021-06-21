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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye itirafı! Bizim için üstlendiğini kabul edelim

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye itirafı! Bizim için üstlendiğini kabul edelim

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Avrupa ile Türkiye arasındaki göç mutabakatı hakkında itiraf gibi açıklamalar geldi. Maas, mutabakatın güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

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Avrupa'nın gündeminde Türkiye ile göç mutabakatı var.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göç mutabakatına ilişkin konuştu.

"Türkiye göç yükünü bizim için üstlendi''

Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alman bakan, "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstelendiğini kabul etmek gerekir." dedi, Ankara ile varılan mutabakatın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

"Göç mutabakatını güncelleyelim'' çağrısı 
Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'nin de Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Parasız olmayacağı net'' 
Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB'nin Türkiye'ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile ilişkiler yapıcı'' 
Türkiye’nin nihayetinde önemli maliyeti üstlendiğini ve başkalarının bundan tasarruf ettiğini vurgulayan Maas, bunun, milyonlarca insana bakmayla ilgili bir konu olduğunu belirtti.

Maas, Türkiye ile ilişkilerin halihazırda nispeten yapıcı olduğunu sözlerine ekledi.

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