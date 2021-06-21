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İzmir'deki su skandalına Tunç Soyer'den inanılmaz savunma

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'deki su skandalına Tunç Soyer'den inanılmaz savunma

İzmir'de onlarca insanın şebeke suyundan rahatsızlanarak hastaneye başvurmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Bir bardak suda fırtına koparılıyor" diye savunma yaptı.

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İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün şebeke suyundan rahatsızlandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranların tedavilerinin ayakta yapılmasının ardından evlerine gönderildikleri bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklama ile bir skandala imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi." dedi. Konuyla ilgili çok sayıda haberle karşılaştığını belirten Tunç Soyer şöyle devam etti:

"Hastanelerin dolduğu ile ilgili bazı yanlış söylemler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Baktırdık hastanelere de böyle bir sorun yok. Bu tür teknik arızalar nedeniyle insan sağlığının tehdit edilebileceğini düşündüğümüz için de çok daha titiz ve hassas davranmaya devam edeceğiz."

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