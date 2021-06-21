 İzmir’de şebeke suyu faciası! Suyu içen çocuklar bayıldı hastaneler dolup taştı

İzmir’de dün sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyundan dolayı vatandaşlar adeta isyan etti. Çocuklarının şebeke suyu içmesinin ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş hastaneye akın ederken, 5 çocuğunun da şebeke suyu içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ileri süren Muharrem Kökalan, “Eşim de bu sudan içmiş ve doğalgaz kokusu, lağım kokusu gibi bir koku hissetmiş. Benim 5 çocuğum da bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı” dedi.