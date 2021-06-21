İzmir’de şebeke suyu faciası! Suyu içen çocuklar bayıldı hastaneler dolup taştı
İZMİR'in Buca ilçesinde şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını öne süren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu.
İzmir’de dün sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyundan dolayı vatandaşlar adeta isyan etti. Çocuklarının şebeke suyu içmesinin ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş hastaneye akın ederken, 5 çocuğunun da şebeke suyu içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ileri süren Muharrem Kökalan, “Eşim de bu sudan içmiş ve doğalgaz kokusu, lağım kokusu gibi bir koku hissetmiş. Benim 5 çocuğum da bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı” dedi.
İzmir'in Buca ilçesinde şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını öne süren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne şebeke suyu nedeniyle rahatsızlandıklarını belirten, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi müracaat etti. Hastaneye gelen vatandaşlar, içtikleri ve kullandıkları suda kötü bir tat ve koku olduğunu belirterek, mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkların meydana geldiğini söyledi.
Gün içerisinde şebeke suyundan içtikten sonra küçük çocukların karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye getirdiklerini ileri süren vatandaşlar, yetkililerin duruma karşı ilgisiz olduğunu ve tatmin edici bir açıklama yapmadığını ifade ederek tepki gösterdi.
“Eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene”
5 çocuğunun yanı sıra eşi ile birlikte Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geldiklerini belirten Muharrem Kökalan (24) şöyle konuştu: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortada böyle bir sorun varken vatandaşları daha önce uyarması lazımdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir şekilde memnun olmadığımı söylemek istiyorum. 5 tane çocuğumu buraya getirdim ve hastane tıklım tıklım dolu durumda. 2 çocuğum ise hala içeride bulunuyor. Çocuklarım hala kusmaya devam ediyor."