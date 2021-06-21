Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.