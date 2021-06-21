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Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

Demirören Haber Ajansı
Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

38 yaşındaki Hasan Çetin, 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda başladığı üretimde şimdi siparişlere yetişemiyor.

Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

EDİRNE'de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hasan Çetin, 2018'de, araştırmaları sonucu istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Çetin, kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, önce bahçesinde 10 metrekarelik alanda üretmeye başladı.

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Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

Çetin, verimin güzel olmasının ardından üretimini 110 metrekare alana çıkardı. Bahçesinde, istediği üretim alanını yakalayamayan Çetin, geçen yıl merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde 250 metrekarelik bir bina kiraladı.

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Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

Profesyonel üretime geçen Çetin, artık yılda 60 tona yakın istiridye mantarı üretip, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

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Edirne'de iktisat mezunu iş ararken bu işe başladı güzel para var

İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı. 

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