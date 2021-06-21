Kabine toplantısı saat kaçta Erdoğan kararlar ne zaman açıklayacak?

Normal takvime göre 2 haftada bir kez toplanan Kabine toplantısı Erdoğan'ın yoğun iş nedeniyle ertelenmişti. Milyonlarca vatandaşın beklediği kabine toplantısı bugun gerçekleşecek. 21 Haziran kabine toplantısı 15.00'te başlayacak. Erdoğan toplantı sonuçlarını ise 19.00'da canlı yayınla açıklayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle kabine toplantısı tarihi ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kamuoyu merakla kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman: Normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmişti. Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayacak.

Toplantı sonuçları ise 19.00 itibariyle kamuoyuna duyurulacak.

Kısıtlamalar kalkacak mı: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.

Maskeler ne zaman çıkar: En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu:

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.