Son tarih belli oldu! Eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek

Eski kimlik kartına sahip vatandaşların KKTC'ye yolculukları, ay sonundan itibaren yapılamayacak.Abone ol
Eski tip kimlik kartı kullanan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar alındı.
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski kimlik kartlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidemeyeceği bildirildi.
Son tarih 30 Haziran
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.