İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet gelen bir daha gitmek istemiyor

“Buradan gitmek istemiyoruz”

Güneş batımı ve manzarayı çok beğendiğini ifade eden Sezen Ekren ise, “Aslında hiç buradan gitmek istemiyoruz. Burayı çok beğendik, tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. İnsanların buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Havası, doğal güzelliği, manzarası görmeye değer bir yer. Biz çok keyif aldık. Karakteristik yapısı ilgimi çekti. Yeşillikler içinde buraya geldik. Yoldayken yürürken bile daha denizi görmeden keyif aldık” diye konuştu.